ドル円は１５６．８６レベルまで一時上昇、この後はＡＤＰ雇用統計＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円の上昇は一服している。ロンドン午前には一時156.86レベルまで高値を伸ばした。ただ、157円台までは介入警戒感などの心理的な壁もあるようだ。足元では156.60台へとやや調整されている。このあと、日本時間午後１０時１５分には１月米ＡＤＰ雇用統計が発表される。 USD/JPY156.65