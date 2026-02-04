嵐の二宮和也さん（42）が2月4日に登場したのは、『こだわり酒場』の新CM発表会。ご機嫌にしたい人を明かしました。ご機嫌にしたい人を聞かれた二宮さんは、「嵐もコンサートありますし、リハーサルも徐々に始まりつつもありながら、いままで待ってくださった方々も本当にたくさん、ありがたいことにいてくれたので、まずはその人たちをご機嫌に」とファンへの思いを語りました。■縁起のいい年になった今年6月に芸能活動30周年を