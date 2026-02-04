わざと泣かせている…だと？そんなわけあるかい!!生まれる前から宣言していましたが、まさかここまで協力してくれないとは…。「不妊は俺のせいじゃなかった」「俺は仕事がある」などと言って、自分に都合の悪いことはすべて奥さんになすりつけるようです。【まんが】勘違い夫のプライド(ウーマンエキサイト編集部)