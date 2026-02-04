4日、詐欺の容疑で三重県の自称、動画配信者の男（48）が逮捕されました。警察によりますと男はおととし11月から去年3月ごろまでの間、SNSの「TikTok」などを通じて知り合った長岡市の女性（40代）に対し、詐欺行為をした疑いがもたれています。男は女性が自身に好意を抱いていることに乗じて、SNSの「LINE」などのメッセージ機能を利用し、自身が暴力団とトラブルになっており、解決金のための和解金が必要などとうその内容