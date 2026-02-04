最近自分がよくばりになってる気がする▶▶この作品を最初から読む折れたお耳がチャームポイントの雑種犬・ノラ。キャンパスで恋をした相手は、誰もが一目置くモテ男、オオカミのアルでした。好きなひとは、遠くにいてもすぐわかる。それなのに、好きなひとの“好きなタイプ”はさっぱりわからない。大好きなツナサンドイッチも、アルの隣では味がしない。「今日は会えるかな」寝ても醒めてもアルのことで頭がいっぱいの