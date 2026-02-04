2月11日(水)「上田と女が吠える夜」冬の温泉SP！温泉好きが温泉愛を語り尽くす夜 世界有数の温泉大国「日本」！寒さ極まる今の時期…温泉で心ゆくまで温まりたい！温泉の魅力を芸能界屈指の温泉通が大プレゼン！！▼&TEAM EJオススメの温泉、入浴時は精神統一？周りを威嚇してしまうTAKI▼神社近くにある炭酸泉で室井滋が見た異様な光景▼脱衣所で声をかけられる澤穂希、写真撮影を求められた元チームメイトの究極の返し