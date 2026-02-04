4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万4770円と急伸。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては476.64円高。出来高は3644枚となっている。 TOPIX先物期近は3685.5ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.92ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 547