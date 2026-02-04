駐日英大使に就任するコリン・ロバートソン氏（英外務省提供・共同）【ロンドン共同】英外務省は4日、ジュリア・ロングボトム駐日大使（62）の後任に、日本駐在経験のある外交官のコリン・ロバートソン氏（54）が任命されたと発表した。8月に就任する。昨年9月まで外務省の財務・企業局長を務めており、日本との経済関係強化を促進するとみられる。外交官として初めて配属された国は日本で、1997〜2000年に2等書記官として駐在