「報知オールスターカップ・Ｓ３」（４日、川崎）圧巻の逃走劇。５馬身差でスレイマンが１番人気に応え、重賞２勝目を奪取。「第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２」（３月１１日・船橋）、「第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１」（４月８日・川崎）への優先出走権をゲットした。２着に２番人気のアオイイーグル。連覇を狙った４番人気のヒーローコールは３着に敗れた。なお、ヘラルドバローズが馬場入場後に脚部不安を発症して競走除