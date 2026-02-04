郄島屋と事業投資会社・マーキュリアインベストメントは4日、中小企業を支援する「百年のれんプロジェクト」を開始すると発表した。創業100年以上の老舗企業や、和菓子・工芸品など百貨店と関わりの深い伝統的な商品・サービスを手がける中小企業などを対象に、事業承継や資金調達など経営の持続性に課題を抱える企業を支援する。百貨店と投資会社のノウハウを生かした経営コンサルティングや販路拡大、マーケティング支援だ