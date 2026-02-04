川口オートのデイ＆ナイト開催「川口ダブルヘッダー」は４日、開幕。優勝候補の一角・有吉辰也（４９＝飯塚）は、デイレース１１Ｒに登場した。わずかだが良化の兆しだ。初日は逃げた運天諒雅に続く２着。「エンジンは１月伊勢崎（Ｇ?シルクカップ）で落車してから良くなく苦戦している。その後の地元（飯塚Ｇ?オーバルチャンピオンカップ）で優出したけど、タイヤが良かった感じ」といまひとつの状態が続き、今節はシリンダー