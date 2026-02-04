俳優の岡山天音が、1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」でエランドール賞を受賞。4日、都内で行われた授賞式に登壇して喜びを語り、お祝いゲストにドラマ『ひらやすみ』(NHK)で共演した森七菜が駆けつけた。岡山天音○岡山天音僕は15歳の頃に初めてお芝居に携わったのですが、その時の監督と大河ドラマで再会させていただけたり、主演の作品も何作かやらせていただいたりし