成田山新勝寺の節分会に参加節分だった3日、各地では豆まきが開催された。千葉・成田山新勝寺での「節分会」には、豊昇龍（立浪）、大の里（二所ノ関）の両横綱ら力士が参加。大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演者らと共に豆をまく姿に、ファンからは喝采の声があがっていた。黒い着物にピンクの裃を羽織った力士たちは、升の中から豆をつかむと豪快に投げていく。新勝寺公式Xは「立春前日の2月3日、国土安穏、万民豊楽、五穀豊穣