超加工食品は工業的な手法で高度に加工された食品群であり、炭酸飲料・加工肉・菓子パン・スナック・レトルト食品・カップ麺などが含まれます。ハーバード大学などの研究者らが、超加工食品はタバコとの共通点が多く、現在よりはるかに厳しい規制が必要だとする論文を発表しました。From Tobacco to Ultraprocessed Food: How Industry Engineering Fuels the Epidemic of Preventable Disease - GEARHARDT - The Milbank Quarterl