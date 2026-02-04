◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン京都金杯を勝ったブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は、坂路で国分優作騎手（レースは横山武史騎手）が乗って５３秒３―１２秒３を計測した。体を大きく使ったフットワークで気配は良好だ。北村助手は「先週に負荷をかけているし、動きもちょうどいい」と満足そうに話した。前走の京都金