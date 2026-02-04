タレントの加藤夏希が４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。子だくさんの理由となった芸能界の恩人の言葉を明かす一幕があった。２８歳で一般男性と結婚。現在９歳の長女を筆頭に４児の母となった加藤は２０２４年に第四子出産後１か月で仕事復帰。映画やドラマ４本、バラエティー２０本に出演するなど大活躍している。司会の東野幸治に「たくさん子供さんいらっしゃいますけど、それは