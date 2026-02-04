茨城県下妻市では、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で各種証明書が取得できる「証明書コンビニ交付サービス」について、2026年2月2日から2027年1月31日までの1年間、発行手数料を1通一律10円とするキャンペーンを実施します。日頃忙しく、市役所窓口の開庁時間に来庁することが難しい方にも、コンビニ交付サービスの利便性を体験していただくことを目的としたキャンペーンです☆ 茨城県下妻市「証明書コ