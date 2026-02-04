４日午後３時５５分頃、茨城県小美玉市部室（へむろ）の日用雑貨店から出火し、平屋建ての店舗約４９０平方メートルを全焼、隣接する木造平屋建て園芸施設に延焼して約１９０平方メートルを焼いた。火は約３時間後に消し止められた。県警石岡署によると、日用雑貨店は４日が定休日で、従業員数人が働いていたが、けが人はなかった。同署で出火原因などを調べている。