「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（４日、住之江）数字以上の手応えをつかんでいる。木村仁紀（３３）＝滋賀・１１１期・Ａ１＝は１回走りだった初日８Ｒ、６コースから差して４番手を走っていたが、先行艇に食らい付きながら最終２マークで逆転の３着。「ツイてましたね」と振り返ったが実戦足の良さが垣間見えたレースだった。前検からまずまずの感触だったが、本番でその良さに手応えを深めた。「良さそうです。前を向いてか