◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン昨年の勝ち馬であるウォーターリヒト（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ドレフォン）は、坂路で５４秒０―１２秒２をマークした。楽な感じで駆け上がり、状態は良さそう。石橋調教師は「オーナーと相談してここへ向けて調整してきた。今日は時計は遅いけど、しっかりと動ける状態です」と納得の表情をみせた。先月２９日の