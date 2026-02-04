中国の習近平国家主席（左）とロシアのプーチン大統領【北京、モスクワ共同】中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は4日、オンライン会談を実施した。今年は中ロ善隣友好協力条約の調印から25年に当たることから、両首脳は2国間の戦略的協力関係を強化することで一致した。習氏はトランプ米政権によるベネズエラ攻撃などを念頭に「年明けから国際情勢がますます不安定化している」と指摘。中ロは責任ある大国として「