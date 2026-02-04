飛び込み営業で、相場をはるかに超えるリフォーム工事の契約を結び、発注主が契約解除を求めると、「クーリングオフはない」と嘘の説明を行ったとして、リフォーム業者の男らが逮捕されました。特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県綾瀬市のリフォーム業者「K-style」の鹿島大輔容疑者（31）と19歳の男です。警察によりますと、鹿島容疑者らは去年11月、家の排水の状況を確認する「汚水枡」の「点検をさせてほしい」