女優・山本舞香が４日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気女優の誕生日を祝福した。山本は「Ｈａｐｐｙ２７ｔｈｂｉｒｔｈｄａｙ環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした」と始め、女優・橋本環奈との２ショットをアップ。３日に２７歳の誕生日を迎えた橋本をお祝いする様子をシェアした。「サプライズ登場成功歳を重ねるたびに、思い出もどんどん増えていくのが嬉しいね」とつづると、山本