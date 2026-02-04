タレントの神田うの（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。3日に東京都港区の豊川稲荷東京別院で行われた豆まきに参加したことを報告し、大相撲の大関・安青錦（21＝安治川部屋）とのツーショットを公開した。「昨日の節分では昨年に引き続き『豊川稲荷』さんにて豆まきをさせて頂きましたよ」と報告した神田。「午年なのでシマウマ柄のお着物で、いらして下さった皆様がこの1年やりたい事ややらなくてはいけない事が全て