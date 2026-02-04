３日の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、「浪人して受験を勝ち抜いた有名人」特集が放送された。かつては模試で成績優秀者の名前が載ったことが話題になると、カミナリ・竹内まなぶが明石家さんまの振りにニヤリ。「ウソやん！？お前、載ったん？ウソー」と驚くと、まなぶは「９位」と明かし、スタジオに「ええーっ！？」「すごーい！」と驚きの声が上がった。さんまが「ウソ！すごっー」と声を上げると、まなぶは