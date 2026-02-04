駐日ベネズエラ大使が都内で会見し、マドゥロ大統領夫妻の解放を求めたほか、トランプ政権が掌握を狙っている石油について「ベネズエラの国家主権そのものだ」としてベネズエラを尊重するよう主張しました。ベネズエラのセイコウ・イシカワ大使は4日、アメリカがベネズエラに軍事介入してから1カ月が経過したのを受けて、都内で会見を行いました。この中でイシカワ大使は、アメリカで拘束中のマドゥロ大統領夫妻について「現職の大