韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「공시생（コンシセン）」の意味は？「공시생（コンシセン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ある試験を受ける人たちのことです。「공시생（コンシセン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？