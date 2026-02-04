ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は初日を終えた。ドリーム1stは馬場貴也（41＝滋賀）が吉川元浩の捲りをはねのけて押し切った。3大会ぶり3度目の近畿王者へ好発進だ。「現状でも戦えると思うが、回った後の感じなど、調整は合わせ切れていない。引き続けペラを中心に調整をしていく」23年の住之江大会で優勝している馬場。今回の相棒である64号機のポテンシャルを最大限まで引き出して今回も優勝を狙