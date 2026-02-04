【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）の4日の総会で、改選1枠の副会長にフアンアントニオ・サマランチ・ジュニア氏（スペイン）が再選された。改選3枠の理事には国際馬術連盟のイングマル・デボス会長（ベルギー）、国際スケート連盟の金載烈会長（韓国）、米大陸の国・地域で構成するパンアメリカン・スポーツ機構のネベン・イリッチ会長（チリ）が選ばれた。ミラノ・コルティナ冬季五輪組織委員会のジョバンニ・マラ