NHKBS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が1日に放送され、複数の元プロ野球選手がある球団に所属する若手選手のバックアップを絶賛する場面があった。この日の番組は「テーマ検討会2026」。ファンから寄せられた要望ランキングをもとに今後番組が取り上げるべきテーマを話し合った。そのなかで「バックアップ」が8位にランクイン。元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）は「これは（放送