年金の受給をするようになったら、いつもらえるのかが気になるところですよね。今回は年金支給日がいつなのか、あわせて年金生活を送るときに注意すべき3つのことについて考えてみましょう。年金支給日は偶数月の15日今回説明するのは、公的年金の支給日です。年金支給日は決められており、偶数月である2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日と決まっています。毎月振り込まれるんじゃないの？と思っている人は少なくないのですが