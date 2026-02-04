中国メディアの澎湃新聞は3日、遼寧省の企業の漬物を漬ける作業用プールで従業員による不衛生な作業実態が明らかになった事件について報じた。問題となったのは2025年10月、同省錦州市凌海市の隆盛漬物工場で撮影された映像。作業員の男性が漬物プールの中でくわえたばこで作業をしていた上に、漬物の中に痰を吐いた。この映像が物議を醸すと、凌海市市場監督管理局の職員が同工場を訪れ調査を実施。その結果、問題となった漬物32