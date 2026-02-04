Image: 眼鏡市場 AI機能が〜と語っていないところに好感が持てます。眼鏡市場が2026年2月6日、スマートグラス市場に参入です。クラシックなボストンシェイプのフレームに1200万画素カメラ、スピーカー、マイクを搭載した「Linse」（リンゼ）で勝負をかけます。ディスプレイはありません。狙うところは（いまだ日本未発売の）Meta Ray-Banスマートグラスの対抗馬なのでしょうね。