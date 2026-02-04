女優の観月ありさ（49）が4日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話2時間SP」（後7・00）にゲスト出演。同い年の盟友・瀬戸朝香と共に芸能生活を振り返った。4歳の時に母親の友人が社長を務める芸能事務所にスカウトされ、子役モデルとしてデビューした観月。12歳の時に事務所に勧められ「教師びんびん物語II」で主演・田原俊彦の教え子役としてオーディションに参加した。当時、歌手志望でオーディションに全く乗り気で