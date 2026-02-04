1月27日に公示され、新潟県内からは19人が立候補している衆議院議員選挙。村上市や新発田市など県北エリアが中心となっている選挙区が新潟3区だ。連立の枠組みなどが変わる中、前職2人の対決に新人も加わり、三つ巴の戦いになっている。 新潟3区には届け出順に参政党の新人・佐久間慶子氏、中道改革連合の前職・黒岩宇洋氏、自民党の前職・斎藤洋明氏の3人が立候補している。 ■中道・前 黒岩宇洋候補｜高市政権の高い支持率…