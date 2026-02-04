アラブ首長国連邦（UAE）の競馬統括機関エミレーツレーシングオーソリティは4日、今年新設されたアブダビゴールドカップ（リステッド、7日、アブダビ芝1600メートル、1着賞金60万ドル＝約9360万円）の登録馬を発表した。日本から遠征しているシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）はオーストラリア遠征の前走ラッセルボールディングS6着に続き、モレイラとのコンビで臨む。昨年ドバイターフ3着マルジューム（牡7＝M・コスタ