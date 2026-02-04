【モスクワ共同】ロシア大統領府によると、プーチン大統領は中国の習近平国家主席とのオンライン会談で、米ロ間の新戦略兵器削減条約（新START）が失効した場合に慎重かつ責任ある行動を取ると述べた。タス通信などが報じた。