モデル・仁香(50)が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。16歳年下の夫で写真家・柴田翔平氏とのなれそめについて語った。この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。仁香は30歳で結婚し、08年に長男をもうけるも14年に離婚。2018年10月に柴田氏と再婚した。仁香は柴田氏とのなれそめについて「最初はロマンス詐欺かと思った