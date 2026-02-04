巨人・田中将大投手が４日、インスタグラムを更新。３日に行われた「投手会」の記念写真を投稿した。田中将は「投手会最高でした」と新加入の則本、助っ人、コーチ陣も集結した写真を公開。田中将は最前列で大勢と並び、戸郷も中心で笑みを浮かべた。ファンからは「めちゃくちゃ楽しそう」、「皆さん楽しそう」、「戸郷くん、毎度の幹事お疲れ様でした」、「こういう時間を作るって大切ですよね」、「勢ぞろいで豪華です」な