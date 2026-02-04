打撃練習する宮崎＝宜野湾（花輪久写す）昨季は右膝後十字靭帯の部分損傷で離脱した宮崎がランチ特守に励み、万全な状態を披露した。「基本からやろう」と、捕球時のタイミングや下半身の使い方を意識し、約３０分にわたってノックを受けた。今季は新主将の筒香が内野に転向し、定位置争いが激化している。「勝負の世界なので、しっかりアピールして試合に出られるように頑張りたい」と静かに語るが、シートノックでは誰より