タレントの安めぐみが４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。１２歳年上の夫・東ＭＡＸこと東貴博との結婚生活について赤裸々に語る一幕があった。今回のテーマは「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」。「ウチは一回り１２歳違うから今、東ＭＡＸさんは５６歳で」と話し出した安。「ウチは体力の衰えがすごい心配で。前は足音に勢いがあったんですね」と続けると「家の階段を上がる時も結構