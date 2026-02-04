タレントの東原亜希が４日放送の日本テレビ系「１周回って知らない話」（水曜・午後７時）に出演。壮絶なバッシングに苦しんだ過去を振り返る一幕があった。２５歳の時、シドニー五輪男子柔道金メダルの井上康生さんと結婚。今では４児の母となった東原だが、結婚当時から井上さんが試合で負けると、自身のブログに「東原のせいで負けたんだ」「この疫病神」などの心ない声が殺到。中には自身のブログを“デスブログ”とまで名