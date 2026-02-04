俳優の佐藤二朗が、1年を通して優秀な活躍をした俳優や映画・ドラマ等を表彰する「2026年 第50回エランドール賞」でエランドール賞を受賞。4日、都内で行われた授賞式に登壇して喜びを語り、お祝いゲストに映画『爆弾』で共演した寛一郎が駆けつけた。佐藤二朗佐藤：さっき、僕を含めてエランドール賞を受賞した素敵な6人(岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり、松村北斗、芳根京子)の皆さんと一緒に説明を受けたんですけど、僕だ