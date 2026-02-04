日本人映画監督のＨＩＫＡＲＩ氏が４日、東京・赤城元町の赤城神社で行われた映画「レンタル・ファミリー」（２７日公開、ブレンダン・フレイザー主演）のヒット祈願＆来日会見に出席。ベルリン国際映画祭２０２６の国際審査員に選出され、意気込みを語った。大阪府出身のＨＩＫＡＲＩ氏は、ダンサー、歌手、画家、写真家など幅広く活動。長編デビューとなった映画「３７セカンズ」（２０１９年）は、ベルリン国際映画祭でプレ