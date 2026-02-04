本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/4（水） EUR/USD 1.1600（22.0億ユーロ） 1.1800（12.0億ユーロ） 1.1850（16.0億ユーロ） 1.1900（8.45億ユーロ） 1.1950（6.34億ユーロ） 1.2000（7.65億ユーロ） ​ USD/JPY 153.25（8.02億ドル） 155.50（5.70億ドル） 156.25（7.31億ドル） 156.50（6.94億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1