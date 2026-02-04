山形県選挙管理委員会は4日、真室川町で行われた衆議院議員選挙の期日前投票で、1人に対して比例代表の投票用紙を誤って2回交付していたと発表しました。山形県選挙管理委員会によりますと、1月30日に期日前投票を行った1人が4日、最高裁判所裁判官の国民審査の投票で真室川町役場の期日前投票所を訪れた際、国民審査の投票用紙とあわせて、誤って比例代表選挙の投票用紙を再び交付されました。そして再度、比例代表の投票を行った