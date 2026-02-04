ブラザー工業は４日、産業用プリンターを手がけるＭＵＴＯＨホールディングスに対して株式公開買い付け（ＴＯＢ）を実施し、完全子会社化すると発表した。買収総額は約３５０億円を見込む。ＴＯＢ期間は５日から３月２３日まで。１株７６２６円で買い付ける。ＴＯＢが成立すれば、東証スタンダード上場のＭＵＴＯＨホールディングスは上場廃止になる見込み。ＭＵＴＯＨホールディングスはポスターや屋外広告を印刷する大判プ