FC今治は4日、セレッソ大阪からFW古山兼悟(23)が期限付き移籍加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日までとなり、期間中にC大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。古山は立正大淞南高から大阪体育大を経て、2025年にC大阪へ入団した。ルーキーイヤーはJ1リーグ戦で7試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップで3試合に出場したほか、天皇杯では1試合出場1ゴールの成績を残した。以下、クラブ発表プロ