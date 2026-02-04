お仕事に専念してね▶▶この作品を最初から読むやさしくてスマートな年上彼との結婚。義両親とも仲が良く、理想的だと思っていたのに…。早くに両親を亡くしたナミは、「完璧な恋人」だったコウキと2年の交際を経て結婚します。しかし妊娠を機に彼の態度が豹変。孤独を感じていたナミでしたが、義両親の支えもあって無事に双子を出産します。しかし職場復帰をした頃から義両親にも少しずつモヤモヤを感じるようになって