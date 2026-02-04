11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人が、オリジナル楽曲「BUTTERFLY,HEADACHE」のMVをYouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開した。【ライブ写真】一体感あふれるパフォーマンスを披露したINI「BUTTERFLY」は、1月29日に各種音楽サービスで配信を開始した西にとって初の配信シングルで、これまで歩んできた人生の中で育んだアイデンティティを表したバンドル作品『ICON』の収録